Quel est l’accent de Guenièvre dans Kaamelott ?

Je poste trop Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 10857 Karma: 3100

Une question qui me taraudait depuis pas mal de temps, et à laquelle je ne trouve pas de réponse : à quelle région correspond l’accent de la reine Guenièvre dans la série Kaamelott ?



Je n’avais jamais entendu un tel accent ailleurs que dans sa bouche, à tel point que je pensais que la comédienne l’avait inventé.



Jusqu’à ce soir où j’ai regardé le film « un air de famille » que je n’avais encore jamais vu, et il se trouve que le personnage joué par Catherine Frot a exactement le même accent !



Quelqu’un sait d’où il vient ?

Contribution le : Aujourd'hui 23:26:34