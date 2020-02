Options du sujet Imprimer le sujet

Tchairo Épandage de fumier dans le centre ville de Douai

J'aime glander ici Inscrit: 01/02/2010 23:54 Post(s): 5243 Karma: 2855

Hier 23:43:04

-Flo- Re: Épandage de fumier dans le centre ville de Douai

Parce que c'est pas comme ça Douai habituellement ?

Je connais pas mais c'est l'image que je m'en faisais. Mais comme la vidéo est censée être insolite...



Je connais pas mais c’est l’image que je m’en faisais. Mais comme la vidéo est censée être insolite...



[/troll]

Aujourd'hui 00:19:43

Mr-poulet-du-33 Re: Épandage de fumier dans le centre ville de Douai

Ouais béh j'habiterais là le gars se serait pris des trucs sur la gueule et du plomb dans le fion pour lui apprendre à balancer sa merde devant chez moi.

J'aurais fait mon Gérard en inversé pour le coup.



J'aurais fait mon Gérard en inversé pour le coup.



combat de paysans à coups de bâtons

Aujourd'hui 00:49:39