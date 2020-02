Je viens d'arriver Inscrit: 05/02 10:27:26 Post(s): 8



String shooter-String launcher- physics of toys //// Homemade Science with Bruce Yeany



Cette vidéo montre des petites machines qui font tourner des boucles de ficelles de façon à jouer avec leur inertie pour donner l’impression qu’elles flottent sur place en l’air quelque soit la façon dont on les perturbes.

Contribution le : Aujourd'hui 00:17:47