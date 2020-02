Une danseuse chute de sa pôle dance

Je poste trop Inscrit: 08/01/2009 15:53 Post(s): 10310 Karma: 3601

Rem : Pole dance, c'est une activité. Pole c'est une perche, et dance, c'est de la danse. Pole dance, c'est de la danse sur une perche ; on ne peut pas en tomber.

Néanmoins, on peut tomber pendant qu'on pratique la pole dance.

Aujourd'hui 10:12:46