Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Quand tu n'as pas de pneus neige 2 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 64550 Karma: 27012 Technique pour avoir de l'adhérence en voiture sur une route enneigée





Contribution le : Aujourd'hui 09:55:20

LeFreund Re: Quand tu n'as pas de pneus neige 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 2716 Karma: 6669 Y a pas à dire, ils savent s'amuser à [insérer pays pas habitué à la neige]

Contribution le : Aujourd'hui 10:06:22