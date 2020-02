Options du sujet Imprimer le sujet

Webhamster

Filmer les alligators avec une tablette suspendue à une corde

Gator Grabs Tourist's Tablet || ViralHog





Gator Grabs Tourist's Tablet || ViralHog

Aujourd'hui 10:03:37

Karalol

Je masterise ! Inscrit: 29/02/2016 13:34 Post(s): 2437 Karma: 4076 Oh le fail !



C'était pas du tout prévisible quoi, le mec y retourne après le premier avertissement faut pas s'étonner.



Et puis, un alligator ça lâche jamais sa prise...

Aujourd'hui 10:13:21