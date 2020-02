Options du sujet Imprimer le sujet

El_taquetinho Tempête Ciara : l'atterrissage délicat d'un avion Wizzair (aéroport de Birmingham) 1 #1

Je suis accro Inscrit: 22/06/2012 13:34 Post(s): 1025 Karma: 175 En pleine tempête Ciara, un avion de la compagnie Wizzair a eu d'importantes difficultés à atterrir à l'aéroport de Birmingham.





Contribution le : Aujourd'hui 10:10:21