Un lancer qui chute + Un chien n'aime pas être filmé + Une voiture tente de doubler

La loi c'est moi

3) ça me rappelle tous ces gens qui ne s'arrête pas quand un piéton traverse mal, sous prétexte qu'ils sont dans leur droit;

de ces gens qui ne freinent pas sur la voie de gauche sur une autoroute, car ils sont dans leur droit... etc



La notion de droit rend les gens cons et dangereux.

Contribution le : Aujourd'hui 11:14:41