LeCromwell Défaite de teddy Riner au 3eme tour du grand slam de Paris 1 #1

Je masterise !

DÉFAITE DE TEDDY RINER !

Contribution le : Aujourd'hui 11:32:33

Milot Re: Défaite de teddy Riner au 3eme tour du grand slam de Paris 0 #3

Ca fait neuf ans que le deuxième

était aussi fier d'avoir une médaille d'argent que si elle était en or.

Le tapis où il est tombé va coûter une fortune aux enchères.

Beau contre, rien à dire.

Contribution le : Aujourd'hui 11:51:18