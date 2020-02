Souscrire a un abonnement sans rien donner

Je masterise ! Inscrit: 12/06/2007 18:44 Post(s): 3179 Karma: 676

Salut,



Ma mère est allé sur le site de jean michel cohen anxa.com.



Juste en allant sur le site elle a été abonné a un programme sans jamais rentré la moindre info. Juste en visitant. Bon on est en train de resillier.



J ai vu que beaucoup de personne se font avoir aussi donc je me demande comment c est possible ? Comment font ils pour récupérer toutes ces infos ?

Du coup il n y a pas de contrat non plus je savais meme pas que c etait possible et légal, vus l'ancienneté du site et le nombre de plaignait j imagine qu ils ont trouvé un truc mais ca me surprend.



Quelqu'un sait comment ils font ?

Contribution le : Aujourd'hui 18:05:04