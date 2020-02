Options du sujet Imprimer le sujet

Restaurant Ruined by Flooding || ViralHog

Je poste trop Inscrit: 08/01/2009 15:53 Post(s): 10322 Karma: 3606 Non seulement il est inondé, mais en plus l'eau est dégueulasse.

Vraiment, je n'irai pas manger là.



Vite, Trip Advisor !

