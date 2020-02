Bas Précédent Suivant Le sujet est verrouillé

Options du sujet Imprimer le sujet

Avaruus Un bâtiment prend un petit coup de vent 1 #1

J'aime glander ici Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 5345 Karma: 3966



Tags : chariot élévateur tempête s'écroule ravage fuite courir détruit destruction retourner



On remarquera que la caméra ne bouge pas d'un poil alors que le chariot lui-même est renversé. Bravo aux ouvriers qui l'ont fixée. xD

Contribution le : Aujourd'hui 19:56:32

Le sujet est verrouillé