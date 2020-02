Index des forums Koreus.com La chambre des Liens Une approche de piste d'atterrissage trop basse Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Options du sujet Imprimer le sujet



Avaruus Une approche de piste d'atterrissage trop basse 1 #1

J'aime glander ici Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 5345 Karma: 3966



Le 1er août 2019, en Alaska, un pilote d'avion atterrit durement après une approche trop basse : le train d'atterrissage arrière droit heurte un tas de cailloux/rochers (l'article du lien qui suit parle d'une berme, mais je ne vois pas vraiment de berme au moment là, juste des tas de cailloux^^) et s'arrache. L'avion poursuit son atterrissage en glissant sur son fuselage, fait un 180° quelques centaines de mètres plus loin et s'arrête dans la garrigue, où il sort son transat et prend un petit jaune. Aucun blessé n'est à déplorer.



Au final, on ne sait pas bien pourquoi le pilote était aussi décentré par rapport à la piste ni pourquoi il est arrivé si bas.



D'après l'article :

Il [le capitaine] a expliqué que l'approche a été plus raide que d'ordinaire à cause du terrain ; toutefois, l'enregistrement indiquait que le point d'impact s'était produit en bout de la piste de 3.880 pieds (~1.2km). [...] Une inspection de cette extrémité de la piste 20 a révélé la présence de plusieurs tas de cailloux et de poussière hauts de 4 pieds (~1.2m).



Citation : He stated that the approach was steeper than normal due to terrain; however, the sight picture indicated touchdown near the threshold of the 3,880 ft runway. [...] An inspection of the threshold of runway 20 revealed several 4 ft tall piles of rocks and dirt.





Plus d'infos Le 1er août 2019, en Alaska, un pilote d'avion atterrit durement après une approche trop basse : le train d'atterrissage arrière droit heurte un tas de cailloux/rochers (l'article du lien qui suit parle d'une berme, mais je ne vois pas vraiment de berme au moment là, juste des tas de cailloux^^) et s'arrache. L'avion poursuit son atterrissage en glissant sur son fuselage, fait un 180° quelques centaines de mètres plus loin et s'arrête dans la garrigue, où il sort son transat et prend un petit jaune. Aucun blessé n'est à déplorer.Au final, on ne sait pas bien pourquoi le pilote était aussi décentré par rapport à la piste ni pourquoi il est arrivé si bas.D'après l'article :Citation :Plus d'infos ici (en anglais).

Contribution le : Aujourd'hui 20:25:04



Haut Précédent Suivant

S'enregistrer pour contribuer







-- Sélectionner un forum -- Le site Koreus.com -- A propos du site -- La chambre des Liens -- Les têtes chercheuses -- Tickets Loisirs et Détente -- Le Bar -- Audio et Visuel -- Tout le sport -- Topics à Jeux -- Topics au goût de Flood Informatique -- Software et Réseaux -- Hardware et High Tech -- Jeux Vidéo