Avaruus Une voiture extra plate

Un garagiste démarre une voiture apparemment hors service. Elle roule pas mal la titine.



Un garagiste démarre une voiture apparemment hors service. Elle roule pas mal la titine.

Contribution le : Aujourd'hui 20:58:35

Quenelski

Je masterise ! Inscrit: 08/11/2013 15:51 Post(s): 2357 Karma: 7238 @Avaruus



Tu payes pas le péage avec ça ! ^^



A quelque chose prêt, ça me rappelle une 206 que j'ai vu débarquer d'un ferry à Tanger, je pense qu'elle avait fait des tonneaux (ou alors elle a avait été machouillée par Godzilla) et le mec roulait avec, je sais même pas comment il s'était glissé dans ce bordel ! ^^

Contribution le : Aujourd'hui 21:33:17