La plus grande corne de brume du monde

Je masterise ! Inscrit: 16/09/2010 09:58 Post(s): 3366 Karma: 2575 Le Youtuber Mark Rober a fabriqué une corne de brume géante, et a réalisé quelques essais avec celle-ci dans le désert notamment une petite expérience de mesure de la vitesse du son.





World's Largest Horn Shatters Glass

