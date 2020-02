Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Une mère effraie sa fille avec un filtre 5 #1

Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 551 Karma: 587





Source Une mère effraie sa fille avec un filtre

Contribution le : Aujourd'hui 10:32:27

gazeleau Re: Une mère effraie sa fille avec un filtre 1 #2

Je suis accro Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 1628 Karma: 1307 comment traumatiser à vie ... le permis d'être parent devrait être attribué ou refusé suivant ce genre de capacité.

Contribution le : Aujourd'hui 11:06:46

pasdepseudo Re: Une mère effraie sa fille avec un filtre 0 #3

Je m'installe Inscrit: 17/09/2018 14:05 Post(s): 362 Karma: 218

@gazeleau a écrit:

comment traumatiser à vie ... le permis d'être parent devrait être attribué ou refusé suivant ce genre de capacité.



Ouais mais faudrait les stériliser en cas de refus, les foyers d’accueil sont déjà pleins... Citation :Ouais mais faudrait les stériliser en cas de refus, les foyers d’accueil sont déjà pleins...

Contribution le : Aujourd'hui 11:21:37