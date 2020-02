Options du sujet Imprimer le sujet

thazhok "OnePunch Rajang" (Monster-Hunter fun) #1

Je masterise ! Inscrit: 14/04/2015 11:34 Post(s): 2933 Karma: 2075 Petite pépite du générique de OnePunch man, repris avec le "Rajang", un monstre de la licence de jeu vidéo "Monster-Hunter", assez coriace.



Inutile de préciser qu'il est préférable d'être fan des deux pour en profiter au maximum.





one punch rajang【怪物猎人×一拳超人--一拳超狮:把一拳超人OP埼玉换成金狮子】

Aujourd'hui 17:18:12

Unstop Re: "OnePunch Rajang" (Monster-Hunter fun) #2

C'est quoi qu'il tiens dans sa patte à la fin ? (à la place des poireaux de saitama) Excellent



C'est quoi qu'il tiens dans sa patte à la fin ? (à la place des poireaux de saitama) ExcellentC'est quoi qu'il tiens dans sa patte à la fin ? (à la place des poireaux de saitama)

Aujourd'hui 18:02:43

thazhok Re: "OnePunch Rajang" (Monster-Hunter fun) #3

@Unstop bah un Chasseur/Joueur (ou un pnj 'un ancien jeu de la licence), il est comme ça le rajang, il se garde un casse-croute ^^

Aujourd'hui 18:19:55