Atterissage - Redécollage à cause de la Tempète Ciara

Je masterise ! Inscrit: 08/11/2012 15:06 Post(s): 2426 Karma: 886 C'est dans ces moments là que l'on peut apprécier les talents des pilotes !

10 Remises de gaz sur l'aéroport Heathrow de Londres





Contribution le : Aujourd'hui 18:06:40