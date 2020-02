Options du sujet Imprimer le sujet

Remkage Quand les outils de production sont attaqués! 3 #1

Je masterise ! Inscrit: 11/05/2008 01:31 Post(s): 3773 Karma: 3939 Voilà des cyniques et fainéants qui défendent leur outil de travail pour ne pas avoir à traverser la route.





Groupe Luxfer qui souhaite casser une presse d'une usine très rentable.

ZzZzZ Re: Quand les outils de production sont attaqués! 0 #3

Je m'installe Inscrit: 21/04/2019 07:48 Post(s): 264 Karma: 331 C'est lamentable, mais bon faut bien comprendre les actionnaires, ils prennent des risques, enfin, il paraît...





Ou alors ils viennent juste défoncer nos outils de production pour que les leur sois meilleurs... En prenant les brevets au passage...

