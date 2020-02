Options du sujet Imprimer le sujet

Cybèle, assistante sexuelle pour handicapés

Koluche Inscrit: 30/08/2016 07:02 Post(s): 7140 Karma: 17898 À Lyon, Cybèle accompagne plusieurs personnes handicapées dans leur intimité. Son activité est assimilée à de la prostitution et depuis une loi d'avril 2016, ses clients sont passibles du délit de proxénétisme. Elle milite donc pour une reconnaissance du métier d'assistante sexuelle. Elle nous parle de son activité où elle doit apprivoiser des corps en souffrance.





Contribution le : Aujourd'hui 07:27:53