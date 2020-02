Options du sujet Imprimer le sujet

BRADAFRAMANADAMADA - Kilimanjahroots



la chanson qui est très sérieuse sur ce que peux vivre un saisonnier.





Les anciennes vidéos du "groupe" :



Légalité (Better days riddim / Oneness Records)

La pluie [PARODIE ORELSAN & STROMAE]

Laisse pisser

Ahahahah, je ne pensais pas que les BRADAFRAMANADAMADA allaient vraiment faire des musiques x)

shinix Re: [Musique] Les saisonniers en station de ski

Effectivement j'ai rajouté les anciennes vidéos pour ceux qui ne connaîtrait pas. (Vivement l'album ^^)

