Skwatek Un chien serviable 5 #1

La loi c'est moi Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 40602 Karma: 15380 Un chien aide son maître qui se retrouve dans une situation particulièrement délicate en montant du linge à l'étage de sa maison.



chaussette

Contribution le : Aujourd'hui 11:28:01

thazhok Re: Un chien serviable 1 #2

Je masterise ! Inscrit: 14/04/2015 11:34 Post(s): 2939 Karma: 2082 *Mignon



-> Prochaine étape l'aspirateur !

Contribution le : Aujourd'hui 11:41:31

Yazguen Re: Un chien serviable 0 #3

Je poste trop Inscrit: 18/02/2005 18:32 Post(s): 11014 Karma: 8713 Sympa

Contribution le : Aujourd'hui 11:43:25

Anthooo Re: Un chien serviable 0 #5

J'aime glander ici Inscrit: 20/05/2016 19:01 Post(s): 6450 Karma: 3157

"Non rien je parles au chien"

"Quoi""Non rien je parles au chien"

Contribution le : Aujourd'hui 12:46:16