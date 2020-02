Donner une rondelle de cornichon à son chien + chute dans le sable + confiance dans un couple

Options du sujet Imprimer le sujet

Je masterise ! Inscrit: 16/09/2010 09:58 Post(s): 3376 Karma: 2598 Un homme propose à son chien une rondelle de cornichon en guise de friandise



Un remake d'alerte à Malibu qui tourne mal, "blyat" !



Une femme profite de la sieste de son compagnon pour aller fouiller dans ses messages sur sa montre connectée



Contribution le : Aujourd'hui 12:00:09