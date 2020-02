Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 64591 Karma: 27037









Fayez Salka - Our latest app, AR Pianist, uses machine learning to superimpose a virtual pianist on your piano. It works with any piano and features a library of songs performed by award winning pianists. #ar #arkit #ai #ios #vr #coreml #app #piano #apple #music #education #augementedreality Pour faire jouer en réalité augmenté un pianiste sur votre piano

Contribution le : Aujourd'hui 12:26:37