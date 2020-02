Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Ecureuil VS Mangeoire d'oiseau 4 #1

Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 566 Karma: 627

Admirez sa détermination et surtout sa descente



(Pas de DJP mais beaucoup de vidéos du même thème).





Source Un écureuil tente de voler la nourriture d'oiseau. Malheureusement sans succès puisque le poteau est graissé.Admirez sa détermination et surtout sa descente(Pas de DJP mais beaucoup de vidéos du même thème).

Contribution le : Aujourd'hui 12:52:48

Wiliwilliam Re: Ecureuil VS Mangeoire d'oiseau 0 #2

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 29932 Karma: 8232

La manière dont il se laisse glisser! Ha punaise, je m'en lasse pas!La manière dont il se laisse glisser!

Contribution le : Aujourd'hui 12:56:37

Loom- Re: Ecureuil VS Mangeoire d'oiseau 0 #3

J'aime glander ici Inscrit: 24/04/2013 16:27 Post(s): 5422 Karma: 2117 dommage p'tit gars se sera pour une prochaine fois. L'aire débité a la findommage p'tit gars se sera pour une prochaine fois.

Contribution le : Aujourd'hui 13:00:55

fluffy Re: Ecureuil VS Mangeoire d'oiseau 0 #4

Je suis accro Inscrit: 07/06/2019 14:43 Post(s): 1235 Karma: 2117

Afficher le spoil



Il s'en sort plutot bien comparé à d'autres...

Contribution le : Aujourd'hui 13:29:48