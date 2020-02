Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane L'invasion des balais + Défier la loi du physique + Un verre se brise 2 #1

Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 566 Karma: 628 L'invasion des balais





Source





Défier la loi du physique avec Jenga





Source





Un verre se brise...

Un homme tente de briser la bouteille. Au bout du 3ème essaie, un verre se brise... mais pas la bouteille.





Source Un homme tente de briser la bouteille. Au bout du 3ème essaie, un verre se brise... mais pas la bouteille.

Contribution le : Aujourd'hui 13:00:29