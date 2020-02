Options du sujet Imprimer le sujet

Yazguen Camions, ça passe easy !!! 3 #1



A Trucker's Life - Icy Edition



fluffy Re: Camions, ça passe easy !!! 1 #2

Je suis accro Inscrit: 07/06/2019 14:43 Post(s): 1235 Karma: 2117 Je suis quasiment sûr que c'est du DJP mais faut que je retrouve où..

(le "fuck fuck fuck fuck fuck" m'avait marqué..)



Quenelski Re: Camions, ça passe easy !!! 0 #3

Je masterise ! Inscrit: 08/11/2013 15:51 Post(s): 2365 Karma: 7261 Et l'autre en pick-up qui joue à la patineuse artistique pour attirer l'attention sur sa pomme !



Surzurois Re: Camions, ça passe easy !!! 0 #4

Je masterise ! Inscrit: 16/09/2010 09:58 Post(s): 3378 Karma: 2601 fluffy t'es sûr que c'est pas ça dont tu te souviens ?



Tourettes Guy - FUCK t'es sûr que c'est pas ça dont tu te souviens ?Tourettes Guy - FUCK

