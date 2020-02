La machine ultime pour Google Chrome

Options du sujet Imprimer le sujet

Mac Pro 1.5 TB RAM Upgrade vs Google Chrome Un Mac Pro avec 1,5 To de RAM, ce qui permet d'ouvrir 6000 onglets !Mac Pro 1.5 TB RAM Upgrade vs Google Chrome

Je masterise ! Inscrit: 15/12/2009 13:34 Post(s): 4648 Karma: 3945 J'ai toujours pas réussi à mettre à mal ma tour équipée de 16Go de RAM, alors je m'en contenterai !

