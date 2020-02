Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Slalom Dance 1 #1

Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 568 Karma: 631 En roller, cette japonaise enchaine des chorégraphies. Une autre style de danse.





2017 Roller Games,Senior Women Classic Slalom 1st,Fenghui 成女花桩 冠军 冯辉

CrazyCow Re: Slalom Dance 0 #2

Koreus Addict Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 13455 Karma: 15350 Impressionnant !

