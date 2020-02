Options du sujet Imprimer le sujet

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 64598 Karma: 27045 Front Flip à trottinette

Scooter Flip





Scooter Flip

Contribution le : Aujourd'hui 16:35:09

Yazguen Re: Front Flip à trottinette 0 #2

Je poste trop Inscrit: 18/02/2005 18:32 Post(s): 11023 Karma: 8718 Je dirais 3B

Bonne idée de figure

Belle réalisation

Bravo



Dorénavant je vous demanderais de vous rappeler de cette acronyme 3B,

Il est fort possible que je sois amener à l'utiliser.

Merci

Contribution le : Aujourd'hui 17:16:26