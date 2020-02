Des images fantômes pour pirater les voitures autonomes

Je masterise ! Inscrit: 13/08/2008 11:42 Post(s): 3885 Karma: 1941



Phantom of the ADAS: Phantom Attacks on Driving Assistance Systems





De simples images projetées sur la route peuvent tromper les systèmes d’aides à la conduite des voitures semi ou totalement autonomes les plus sophistiqués. Un piratage à la portée de tous jugé extrêmement dangereux par les chercheurs qui viennent d'en faire la démonstration.



Contribution le : Aujourd'hui 17:04:06