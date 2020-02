Accident d’autobus qui a blessé 8 étudiants

Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 575 Karma: 661



Un conducteur de 43 ans a traversé un feu rouge et a heurté le bus avec sa Ford Mustang. Il conduisait ce jour-là avec un permis suspendu.







WSYX ABC 6 - NEW: The Ohio Department of Public Safety has released new video and details about a school bus crash in Perry County that sent eight students to the hospital.



