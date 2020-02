Options du sujet Imprimer le sujet

Djoach Timelapse depuis un Boeing 777 par une nuit de pleine Lune.



BOEING 777 FULL MOON TIMELAPSE



Guillaume Laffon, pilote d’un Boeing 777 d’Air France, à réalisé ce timelapse d'un vol d'Europe vers l'Afrique par une nuit de pleine Lune, ce rend le sol particulièrement lumineux (en comparaison d'une nuit sans lune). Il a aussi eu la bonne idée d'indiquer le nom des villes survolées. Magnifique et instructif.

Contribution le : Aujourd'hui 14:08:51