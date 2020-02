Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Piège plaque d'égout activé 3 #1

Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44

Trop tard pour la seconde voiture.



Source

La première voiture roule sur la plaque d'égout qui se lève...Trop tard pour la seconde voiture.

Contribution le : Aujourd'hui 15:54:39

Smadgib Re: Piège plaque d'égout activé 1 #3

Je suis accro Inscrit: 25/03/2018 00:04 Post(s): 1257 Karma: 1574 C'est un nouveau moyen pour échapper aux flics. Radical!

Contribution le : Aujourd'hui 16:06:10

Bowane Re: Piège plaque d'égout activé 0 #4

Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 579 Karma: 670 @Smadgib Il parait que la seconde voiture est un véhicule de police.

Contribution le : Aujourd'hui 16:10:40