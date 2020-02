Un chien attaque un joggeur

Je masterise ! Inscrit: 16/09/2010 09:58 Post(s): 3384 Karma: 2608





En tout cas pour le joggeur il a de la chance aussi, parce que si le chien le voulait il aurait bien plus mordu, et même perché à cette hauteur, si le chien le voulait il aurait pu sauter bien assez haut pour le chopper ! Elle a bien de la chance que le gars n'ait pas porté plainte, sinon ça aurait été euthanasie direct du chien...N'ayant pas de chien et ne m'y connaissant pas spécialement en chien (je préfère les chats), est-ce que ça pourrait être le signe d'une mauvaise éducation de la part de la maitresse ou même avec un chien bien éduqué on est pas à l'abri d'un coup de sang comme ça ?...En tout cas pour le joggeur il a de la chance aussi, parce que si le chien le voulait il aurait bien plus mordu, et même perché à cette hauteur, si le chien le voulait il aurait pu sauter bien assez haut pour le chopper !

Contribution le : Aujourd'hui 16:38:21