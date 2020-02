Options du sujet Imprimer le sujet

Bonjour Koreus



Pour fêter la Saint Valentin nous avons revisité le thème de la rencontre au resto

Parfois une histoire d’amour c’est un peu comme un dîner au restaurant mais du coup, à la fin, qui paie l’addition ?



On espère qu’elle vous plaira



Joyeuse Saint Valentin à toutes et à tous !!









UNE HISTOIRE D'AMOUR C'EST COMME UN DÎNER AU RESTAURANT (Feat ÉLODIE POUX)

