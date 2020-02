Tapisser les murs d'une maison avec de la bouse séchée

Options du sujet Imprimer le sujet

La loi c'est moi Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 40614 Karma: 15397 En Inde, une femme tapisse les murs d'une maison avec des galettes de bouse séchée pour isoler l'habitation.





Woman has Incredible Aim with Dried Dung || ViralHog

Je suis accro Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 1657 Karma: 1327 En auvergne, j'avais vu des vieux se chauffer avec. Ils disent qu'un fois sec c'est propre et que ça sent pas. L'herbe n'est qu'à moitié digérée.

