Premiere image de Robert Pattinson en Batman

Matt Reeves, réalisateur de The Batman, nous offre un premier aperçu de Robert Pattison dans sa Batsuit, via un test vidéo.



The Batman est prévu en salles le 23 juin 2021.





Contribution le : Aujourd'hui 10:43:26