BIM BAM BOUM (version CRS)

Maitre_Cube

Beaucoup de gens y ont pensé... Il l'a fait :



CRS - BIM BAM BOUM (Parodie Carla - Bim Bam Toi) - Hugo Roth Raza

-Flo-

L'idée est pas mal, mais je trouve que ç'aurait été bien plus fun avec un montage qui ferait coller de vraies images des manifestations aux onomatopées de la chanson.

