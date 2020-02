Options du sujet Imprimer le sujet

WeWereOnABreak [vidéo] grosse gêne au QG des Balkany 3 #1

Inscrit: 29/05/2015 09:41 Post(s): 2581 Karma: 8101



Dans l’émission C à Vous, pendant un reportage on décèle une certaine gêne au QG de la « #TeamBalkany » lorsque ce couple est venu déposer une enveloppe…



Ps.: un rapide tuto pour mettre le « [vidéo] » en bleu svp. Dans l’émission C à Vous, pendant un reportage on décèle une certaine gêne au QG de la « #TeamBalkany » lorsque ce couple est venu déposer une enveloppe…Ps.: un rapide tuto pour mettre le « [vidéo] » en bleu svp.

Contribution le : Aujourd'hui 14:56:17