Options du sujet Imprimer le sujet

Freud Allez le enfants, on se dépêche on va en excursion 2 #1

Je poste trop Inscrit: 18/05/2005 11:50 Post(s): 13391 Karma: 2078 j'hallucine



j'hallucine

Contribution le : Aujourd'hui 15:14:50

gazeleau Re: Allez le enfants, on se dépêche on va en excursion 0 #3

Je suis accro Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 1663 Karma: 1337 Le souci c'est qu'à cet âge on apprend. Ce qu'ils apprennent là c'est 'Au signal, on peut quand même traverser' sauf qu'ils ne comprennent pas exactement le danger qu'il y a

Contribution le : Aujourd'hui 15:38:27