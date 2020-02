Faire du nutella soi-même en se marrant ?

Je masterise ! Inscrit: 29/02/2016 13:34 Post(s): 2443 Karma: 4087

Ouais donc je résumé (pourtant j'aime bien la chaîne et j'ai apprécié les autres vidéos) :



Tu perds du temps pour faire un truc pas meilleur pour la santé, qui coûte plus cher à la fois en temps et en argent, et qui n'est pas meilleur pour la planète non plus vu l'impact écologique des merdes qui s'y trouvent même dans la version "maison".



Donc voilà, cette recette n'est pas pour moi. Vive le Nutella industriel, moins cher, pas plus nocif, et sûrement meilleur.

Contribution le : Aujourd'hui 15:42:00