Après un an dans l'espace, les retrouvailles adorables de cette astronaute avec son chien

Kilroy1

Après un an dans l'espace, les retrouvailles adorables de cette astronaute avec son chien

Aujourd'hui 18:23:16

Wiliwilliam

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 29953 Karma: 8269 328 jours, hé béh! c'est long!



C'est marrant mais on dirait que le coup du chien c'est juste pour faire passer la news que l'astronaute est revenue.

Comme s'il savait que la news de base ne suffisait pas à générer suffisamment d'audience!

Aujourd'hui 18:41:28