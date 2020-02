Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Une militante de PETA simule la douleur

La loi c'est moi Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 40623 Karma: 15404 Pendant une manifestation à Londres contre le commerce du cuir, une militante de PETA simule la douleur dans une mise en scène durant laquelle elle se fait arracher la peau. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.





Liveleak.com - Woman ‘skinned alive’ as animal rights protesters crash London Fashion Week

