Se faire désinfecter dans la rue en Chine





FRANCE 24 Français - Des scènes presque futuristes ! En #Chine , dans les rues de #Chongqing, une entreprise a créé une énorme roue pour désinfecter les personnes et ainsi lutter contre les infections au #coronavirus #Covid19 FRANCE 24 Français - Des scènes presque futuristes ! En #Chine, dans les rues de #Chongqing, une entreprise a créé une énorme roue pour désinfecter les personnes et ainsi lutter contre les infections au #coronavirus #Covid19

Hier 23:30:43