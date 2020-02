Options du sujet Imprimer le sujet

Avaruus Problème avec l'Epic Store

Quelqu'un saurait comment gérer ce problème ? J'ai pas encore essayé de réinstaller le client, je l'ai juste fermé/rouvert (en cliquant sur "quitter" donc ça le ferme totalement) mais ça ne change rien.



Mes pilotes sont à jour.



C'est chiant, parce que je n'ai pas encore pu prendre Kingdom Come Deliverance. Le client de l'Epic Store me fait un epic bug :Quelqu'un saurait comment gérer ce problème ? J'ai pas encore essayé de réinstaller le client, je l'ai juste fermé/rouvert (en cliquant sur "quitter" donc ça le ferme totalement) mais ça ne change rien.Mes pilotes sont à jour.C'est chiant, parce que je n'ai pas encore pu prendre Kingdom Come Deliverance.

Aujourd'hui 01:12:10