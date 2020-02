Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Une voiture roule à contre-sens sur l'autoroute (Suisse)

Source 20Minutes Ce matin aux environs de 11h00 un automobiliste a filmé une voiture entrain de rouler à contre-sens sur l'autoroute A6 entre Berne et Thoune (Suisse), une collision frontale (pas visible sur la vidéo) s'en est suivie :

