Options du sujet Imprimer le sujet

vivaberthaga votation : la peste ou le choléra? 1 #1

Je suis accro Inscrit: 21/04/2015 14:41 Post(s): 757 Karma: 655



https://www.prix-pinocchio.org



Les professions de foi :

-https://www.bastamag.net/Bigard-charal-viande-bovine-bidoche-steak-hache-CICE-eleveurs-management

-https://www.bastamag.net/Emmanuel-Besnier-patron-lactalis-fortune-liberalisation-lait-accords-libre-echange Rions un peu grâce à un petit sondage en partie financé par la commission européenne.Les professions de foi :

Contribution le : Aujourd'hui 12:14:39