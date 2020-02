Options du sujet Imprimer le sujet

21210 L'Alley-oop au buzzer qui offre la victoire à Dijon (basket) 2 #1

Je masterise ! Inscrit: 23/08/2015 20:17 Post(s): 3663 Karma: 1951 Il restait 0,6 secondes à jouer en demi-finale de la Leaders Cup à Disneyland Paris.





L'Alley-oop au buzzer qui offre la victoire à Dijon à la Leaders Cup de Disneyland Paris.

Les aliens analysant cette phrase :



Les aliens analysant cette phrase :

- "C'est un jouet de paquet de céréales"

- "Non, d'après nos études, c'est une marque de moutarde"

