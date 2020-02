Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund La tempête Dennis à Londres - atterrissage mouvementé d'un avion 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 2739 Karma: 6705 Atterrissage mouvementé hier pour cet Airbus A380 à l’aéroport de Londres- Heathrow :



Storm Dennis London Great Flying- Turbulent weather- great pilots



(vous pouvez sauter les 45 premières secondes)

Contribution le : Aujourd'hui 21:45:28